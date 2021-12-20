حصاد الأوقاف الإلكتروني لعام 2021.. أحدثها صفحة بلغة الإشارة للصم والبكم

نشرت وزارة الأوقاف جهودها في الدعوة الإلكترونية، مؤكدة أنه حرصًا من الوزارة على إيصال رسالة الإسلام الوسطي باستخدام جميع السبل والوسائل العصرية المتاحة، تأليفًا وترجمة ونشرًا، وخطابة وندوات، ووسائل إلكترونية حديثة، طورت وزارة الأوقاف عملها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال 31 صفحة وموقعًا وقناة، أحدثها صفحة لغة الإشارة التي تم إطلاقها اليوم.

تدريب أكثر من ثلاثين ألف إمام وواعظة على السوشيال ميديا

يذكر أن عددًا كبيرًا من هذه الصفحات ينطلق بالعديد من اللغات الأجنبية، مع تدريب أكثر من ثلاثين ألف إمام وواعظة على الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الدورات التي لا تنقطع بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، مع وحدة إنتاج الأفلام الوثائقية والفيديوهات القصيرة الموجهة للأطفال والشباب.

إنشاء إدارات جديدة بالمديريات للتحول الرقمي

وتسعى وزارة الأوقاف، إلى مزيد من التطوير في هذا الجانب خلال عام 2022 بإنشاء 27 إدارة للتحول الرقمي بالمديريات الإقليمية.

كما أطلقت وزارة الأوقاف أول صفحة دينية بلغة الإشارة، وستقوم الصفحة ببث ترجمة خطبة الجمعة وبعض الفيديوهات التثقيفية التي تنشرها الوزارة مترجمة إلى لغة الإشارة، كما ستقدم لاحقًا تعريفًا بالنوابغ والمتميزين منهم، وتتلقى استفساراتهم الدينية وتجيب عليها، وذلك حتى لا تتخطفهم حسابات جماعات أهل الشر التي تنشئها الجماعات المتطرفة خصيصًا لاجتذاب هذه الفئة.

افتتاح مساجد جديدة على مستوى المحافظات

تعتمد وزارة الأوقاف، على تنفيذ خطتها في افتتاح مساجد جديدة في المحافظات علاوة على ترجمة خطبة الجمعة إلى 19 لغة أجنبية، بالإضافة إلى لغة الإشارة، وذلك من أجل بيان يسر وسماحة الإسلام وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف.