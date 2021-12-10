غلق 3 مساجد كبرى بالجيزة.. و«الأوقاف» توضح السبب

أعلنت وزارة الأوقاف غلق 3 مساجد كبرى في منطقة الدقي والكيت كات، وقال الشيخ السيد مسعد، مدير مديرية أوقاف الجيزة، إنه تم غلق المساجد من أجل أعمال الصيانة والتطوير، حيث تم غلق مسجدين في محيط الدقي هما «أسد بن الفرات وعلي بن أبي طالب»، وآخر في منطقة الكيت كات، نظرا لأعمال الصيانة والتطوير.

غلق 3 مساجد كبرى

وأضاف مسعد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعمال الصيانة والتطوير تجري في الثلاثة مساجد معا وعند الانتهاء منها سيتم إعادة افتتاح تلك المساجد مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وافتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 24 مسجدًا، بينها 5 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة، ومسجدين منها إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميما، إضافة إلى 19 مسجدًا أخرى، منها 15 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وترميمًا.

افتتاح مساجد جديدة

وانتهت الأوقاف منذ شهر يناير 2021 وحتى الآن من افتتاح 1036 مسجدا من مساجد الإحلال والتجديد، و164 أخرى صيانة وترميم، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ بداية عام 2021 وحتى الآن 1200 مسجد ما بين إحلال وتجديد وصيانة وترميم.

وتواصل وزارة الأوقاف فرش وافتتاح المساجد الجديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث بلغ إجمالي المساجد التي تم فرشها من خلال مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي 361 مسجدًا، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 94877 مترًا مربعًا من سجاد «المحراب» من إنتاج مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية.