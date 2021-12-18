عاجل.. الأوقاف تضم 50 مسجدا للأذان الموحد وتحدد 4 شروط لإحياء ليالي رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف شروط الإيفاد الخاصة بالقراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأوائل المسابقة العالمية، الراغبين في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك القادم 1443هـ بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط التالية:

1- أن يكون قارئًا معتمدًا باتحاد الإذاعة والتليفزيون ولم يسبق وقفه عن القراءة بالإذاعة والتليفزيون لأي سبب كان.

2- ألا يزيد السن عن ستين عامًا.

3- أن يقبل الإيفاد إلى أي جهة تحددها الوزارة دون أي اعتذار.

4- أن يجتاز المقابلة الشخصية المقررة للإيفاد للخارج.

وكذلك أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أصحاب الصوت الحسن ، بشرط قضاء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها.

ويتم تقديم الطلب بالإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخه.

وأكد اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة أنه قد تم ضم (50) مسجدًا جديدًا خلال مشروع الأذان الموحد في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع ( الأذان الموحد ) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية.

ووصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه ( 4054) مسجدًا على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.

9 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة

فيما افتتحت وزارة الأوقاف 24 مسجدًا الجمعة القادمة 24/ 12/ 2021م ، منها 9 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة إحلالًا وتجديدًا ، و 15 مسجدًا آخرين ، منها 14 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا ، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه ( 427 ) مسجدًا ، منها ( 370 ) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا ) و ( 57 ) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف مرسى مطروح

1. رياض الصالحين – السلوم

مديرية أوقاف سوهاج

2. الرضوان – بندر سوهاج

3. التوبة - البربا- جرجا

4. آل كمالي – المجابرة – جرجا

5. الشيخ عيد - الشواولة- المنشأة

6. المستشفى – بلصفورة- سوهاج

7. التقوى – عرب العطيات البحرية – دار السلام

مديرية أوقاف أسيوط

8. سيدي إبراهيم أبو العيون – قرية دشلوط – مركز ديروط

9. الرحمن – قرية بني رافع – مركز منفلوط

10. الرحمن – كوم أبوها- بني عدي

11. التقوى – قرية بني هلال – مركز القوصية

12. الصحابة – نجع سوليم – مركز ديروط

13. الفتح – مركز ديروط

مديرية أوقاف أسوان

14. الانبياء – حجازة - كوم امبو

15. الكرابله غرب – الزنيقة

16. بلال بن رباح – عزبة الحدود – كيما – حي شرق

مديرية أوقاف المنيا

17. الزبوني – عزبة الزبوني – بني مزار

18. الرحمن زين العابدين – قرية الوفاء 2 – سمالوط

19. التقوى – ابطوجة – بني مزار

مديرية أوقاف البحيرة

20. عوض إبراهيم سمك – قرية زاوية حمور – الدلنجات

21. البحري – قرية شبرا أوسيم – مركز كوم حمادة

مديرية أوقاف الجيزة

22. الرحمن – قرية أسكر – الصف

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف أسوان

1. العوضاب – الزنيقة

مديرية أوقاف البحيرة

2. عزبة عمارة – كوم البركة –كفر الدوار