رئيس مياه كفر الشيخ يتابع إصلاح الأعطال وتنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

تابع المهندس شعبان محمد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، إصلاح الأعطال بمختلف خطوط المياه والصرف الصحي بمناطق مختلفة، منها متابعته إصلاح خط طرد قطر 300 ملي الخاص برافع صرف صحي رقم 3 بمنطقة الكشلة بمدينة دسوق، بعدما تعرض للكسر، كما تفقد عمل ربط شبكة صرف صحي أمام أحد المستشفيات الخاصة بدسوق، لحل مشكلة الطفح المتكرر بجوار ترعة القضابة بدسوق، وذلك في إطار حرصه على إنهاء المشاكل المزمنة بالمدينة، والتي تعاني منها منذ سنوات.

وفي سياق مختلف، عقد رئيس شركة مياه كفر الشيخ، اجتماعا مع شركات المقاولات المنفذة لمشروعات مبادرة حياة كريمة، وجاء ذلك بحضور كل من رؤساء قطاع التخطيط، المشروعات، رئيس وحدة حياة كريمة وأعضاء الوحدة من المهندسين والفنين وممثلي العقود والتسويات المالية وممثلي المكاتب الاستشارات المصممة والمشرفة على المبادرة الرئاسية بنطاق مركز مطوبس.

إبراهيم يبحث موقف تنفيذ مشروعات حياة كريمة

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، على أنه أثناء الاجتماع لوضع خطط زمنية للانتهاء من المشروعات القائمة ضمن مبادرة حياة كريمة، والتأكيد على ضرورة تنفيذ تلك المشروعات طبقا للمواصفات القياسية، والالتزام بالكود المصري الهندسي لضمان جودة التنفيذ، كما شدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات، وعلى ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات الصحة والسلامة المهنية، منوها إلى تذليل كل العقبات لتسهيل الانتهاء من الأعمال بنطاق مركز مطوبس.