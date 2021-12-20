«التموين» تخطط لعودة العلامة التجارية للمنتجات «قها» عالميا

تخطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لعودة منتجات شركة قها الغذائية لسابق عهدها في التصدير للخارج، واشتهرت معلبات الشركة في الماضي بكونها فائقة الجودة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الشركة وإعادة هيكلتها.

وزير التموين: منتجات قها تعود لجودتها قريبا

ومن جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يرى منتجات شركة قها في المستقبل «زي زمان»، موضحا أن تطوير شركتي قها وإدفينا ودمجهما سويا يكون من خلال مصنع كبير في مدينة السادات؛ لعودة رواج منتجاتهما الغذائية لما كانت عليه سابقا.

وأضاف وزير التموين في تصريحات لـ «الوطن»: «كنا بنشوف منتجات قها في دول الخارج على أرفف كبرى المحال والسوبر ماركت، وفي المستقبل القريب تعود قها لسابق عهدها»، مشيرا إلى أن كل ذلك بهدف عودة جودة المنتج الغذائي المصري لما كان عليه في السابق وتنشيط الصناعة المحلية.

وزير التموين يدعم شركة قها

وفي سياق متصل، اعتبر اللواء علاء ناجي رئيس مجلس إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الإنجاز الذي تشهده الشركة من تطوير يأتي بسبب دعم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، للشركة، موضحا أن هذا ينعكس على تطوير منتجات قها التي يتم طرحها في السوق المحلية والأجنبية، وعودة غزو العلامة التجارية «قها» للأسواق.

عودة تصدير منتجات قها للخارج

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في تصريحات له، إنه بهدف تعظيم المنتج المحلي وزيادة حجم المبيعات وعودة تصدير منتجات قها لدول الخارج، قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين دمج شركتي «قها وإدفينا» للأغذية المحفوظة في كيان واحد، مع تطوير خطوط الإنتاج بالمصانع، والاستعانة بالخبرات العلمية في مجال الصناعات الغذائية لعودة منتجات الشركة للتميز كما كانت في سابق عهدها.

ويأتي ذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية لتطوير شركتي قها وأدفينا؛ باعتبارهما من أعرق الشركات في الأغذية المحفوظة.