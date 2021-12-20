تجديد حبس المتهم بقتل ابن زوجته في مشاجرة بالشرقية

قررت محكمة جنح قسم ثاني الزقازيق، تجديد حبس سائق «توك توك» 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل ابن زوجته خلال مشاجرة معها، حيث تدخل المجني عليه للدفاع عن والدته، فقام المتهم بطعنه بسلاح أبيض، ما أدى لوفاته في الحال، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

مقتل شاب على يد زوج والدته

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا بوفاة «مصطفى . ط . ا»، 17 عاما، إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر، وانتقلت قوة ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازم، وتبين وقوع أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة المجني عليه عرفيا، ويعمل سائق «توك توك».

حبس المتهم بقتل ابن زوجته

وتبين أن مشاجرة وقعت بين المتهم وزوجته، فيما تدخل ابنها للدفاع عنها، فقام المتهم بالتعدي عليه، وسدد له طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاح ابيض ما أدى لوفاته.

ونُقلت الجثة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة، ثم صرحت بالدفن.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم أصدرت قرارا بإحالة المتهم إلى محكمة جنح قسم ثان الزقازيق للنظر في تجديد حبسه، وأصدرت هيئة المحكمة قرارها بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.