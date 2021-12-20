أطفال «قادرون باختلاف» يزورون معالم هيئة قناة السويس

تفقد أطفال مبادرة «قادرون باختلاف»، ظهر اليوم الاثنين، أنفاق قناة السويس، ضمن زيارتهم لمحافظة الإسماعيلية وتفقد مشروعات الهيئة، ورافقهم في الجولة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وضم الوفد ما يزيد عن 100 طفل من ذوي الهمم، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجهمورية «قادرون باختلاف» لذوي الهمم، لتشجيعهم على الإبداع وتنمية قدراتهم وزيادة وعيهم بمحيطهم.

واصطحب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وفد الأطفال في جولة للعبور بهم داخل أنفاق قناة السويس «تحيا مصر»، والتقط معهم بعض الصور التذكارية على بوابة الأنفاق.

زيارة معالم الإسماعيلية

وزار أطفال مبادرة «قادرون باختلاف»، صباح اليوم الاثنين، عددا من المرافق التابعة لهيئة قناة السويس، وبدأت الجولة بمركز المحاكاة التابع للهيئة.

واستقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم، وفد أطفال المبادرة، برئاسة الدكتورة أمل مبدي داخل مبنى المحاكاة التابع للهيئة.

واستعرض الفريق أسامة ربيع ماتم إنجازه داخل هيئة القناة خلال الفترة الماضية بمقر مشروع قناة السويس الجديدة، وكذلك تطوير المجرى الملاحي، وأيضا تطوير أسطول هيئة قناة السويس وتحديث المعدات.

واصطحب الفريق أسامة ربيع وقيادات هيئة قناة السويس الأطفال في جولة بحرية في المجرى الملاحي، بدءا من معدية رقم 6 للعبور إلى شرق القناة.

والتقط «ربيع» الصور التذكارية مع الأطفال في المارينا الجديدة المطلة على قناة السويس الجديدة، شارحا أهمية المجرى الجديد وأهميته علي الاقتصاد العالمي.

وزير الرياضة: الرئيس كلف مؤسسات الدولة بتحقيق مطالبهم

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعمل على دعم ورعاية ذوي القدرات والهمم، وكلف مختلف مؤسسات الدولة بالعمل على تحقيق متطلباتهم وتطلعاتهم.

وأشار «صبحي» إلى أن هذا الدعم ظهر جلياً أمام الجميع خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، مشيراً إلي قدرة أبناء مصر من ذوي القدرات والهمم علي التحدي والنجاح في شت القطاعات، وتحقيق إنجازات كبيرة بفضل إبداعاتهم ومواهبهم المتميزة.