أسامة ربيع: نتوقع نمو إيرادات قناة السويس بنسبة 11% خلال 2022

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن بلوغ حصيلة الإيرادات بدءً من شهر يناير حتى النصف الأول من ديسمبر الجاري، لـ 6 مليارات دولار، هو رقم غير مسبوق، بزيادة 13% عن السنة الماضية، مشيرًا إلى أن العام الحالي شهد رواجًا في الملاحة البحرية.

وأضافت «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «ON»: «كان لدينا في هذا العام أعلى حمولة صافية في تاريخ القناة كلها بواقع 113 مليون طن، أي أن العام الحالي شهد رواجًا كبيرًا في القناة، وحققنا أرقاما لم نحققها من قبل وكسرنا أرقاما ضخمة، ونتمنى تحقيق المزيد من النجاحات».

نتوقع نفس الرواج في العام القادم

وقال رئيس هيئة قناة السويس: «نتوقع نفس الرواج في العام القادم، وسيزداد عدد السفن، وهناك زيادة في الطلب على الحاويات وقطع الغيار والمواد الغذائية، وتقديراتنا للأشهر الستة المقبلة أنها ستشهد رواجا كبيرًا مثلما حدث في هذا العام، وبحلول شهر يونيو نتوقع معدل نمو قدره 11%، مقارنة بالـ6 أشهر المماثلة في العام الحالي».

تعويض خسائر عدم مرور السفن الصينية

وحول مخاوف العالم من متحور كوورنا الجديد «أوميكرون» وإمكانية تسببه في أضرار واسعة على مستوى النقل البحري، قال: «إذا تأثر العالم كله فإننا سنتأثر ولدينا تجربة رائعة مع فيروس كورونا في العام الماضي، ونفذنا مجموعة من الحزم والتخفيضات والتسويق الجيد، وحصلنا على سفن لم تكن القناة بديلها الأول، وعوضنا ما خسرناه من الصين، وسنعمل بنفس الأسلوب في حال تأثر حركة الملاحة البحرية على مستوى العالم».

مرور إيفرجيفن

وحول مرور سفينة إيفرجيفن في القناة، قال: «اديناها نفس المستوى بتاعها، وحساباتنا بالنسبة للمراكب تعتمد على حمولتها، ولأن حمولة إيفرجيفن كبيرة فإننا نستخدم 2 مرشدين معها وهو ما تم معها من قبل».