أطفال «قادرون باختلاف» يعبرون قناة السويس في جولة بحرية (صور)

أجرى أطفال «قادرون باختلاف»، منذ قليل، جولة بحرية داخل المجرى الملاحي لقناة السويس، ضمن زيارتهم لمحافظة الإسماعيلية، برفقة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

واستقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم، وفد أطفال مبادرة «قادرون باختلاف»، برئاسة الدكتورة أمل مبدي داخل مبني المحاكاة التابع للهيئة.

إنجازات الهيئة

واستعرض «ربيع» إنجازات هيئة قناة السويس خلال الفترة الماضية بمقر مشروع قناة السويس الجديدة، وتطوير المجري الملاحي، وأيضا تطوير أسطول هيئة قناة السويس وتحديث المعدات.

توسعة المدخل الجنوبي للقناة

وقال الفريق أسامة ربيع، إن الهيئة تمتلك حاليا أكبر كراكتين في الشرق الأوسط، هما الكراكة مهاب مميش، والكراكة حسين طنطاوي، مشيرا إلى أن الكراكة حسين طنطاوي تشارك بالفعل حاليا في مشروع التوسعة بالمدخل الجنوبي للقناة.

وقال ربيع «أنا سعيد بزيارة أطفال المبادرة، لما يمتلكوه من قدرات كبيرة تفوق الأسوياء، خاصة أن كثيرين منهم متميزون في عدد كبير من الرياضات، كما أنهم حققو بطولات عالمية».

جولة داخل المجري الملاحي

واصطحب الفريق أسامة ربيع وقيادات هيئة قناة السويس أطفال مبادرة «قادرون باختلاف» في جولة بحرية في المجرى الملاحي، بدءا من معدية رقم 6 للعبور إلى شرق القناة.

والتقط «ربيع» الصور التذكارية مع الأطفال في المارينا الجديدة المطلة على قناة السويس الجديدة، شارحا أهمية المجرى الجديد، وأهميته على الاقتصاد العالمي.