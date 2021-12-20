تطعيم 864 ألف طفل في أول أيام حملة «شلل الأطفال» بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تطعيم 864436 طفلا وطفلة بقرى ومراكز ومدن المحافظة بنسبة 69.5% من المستهدف، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي انطلقت صباح أمس وتستمر حتى الأربعاء المقبل، ولمدة 4 أيام.

تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الامراض والأوبئة

وأشاد محافظ الشرقية بأداء الفرق الطبية المدربة الثابتة بمنافذ تقديم الخدمة والمتحركة التي تجوب شوارع المدن لتقديم التطعيم الأطفال، وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الامراض والأوبئة والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستهدف تطعيم مليون و244 ألفا، و258 طفلا، من خلال 3310 فرق طبية مدربة، منها 2373 فرقة بالريف، و937 فرقة بالحضر، تم تقسيمهم إلى 2781 فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات، و529 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية.

ويتم تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة بطعم سابين الفموي (النمط 2) الآمن والمجاني، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءاً من منزل إلى منزل.

وكان محافظ الشرقية أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب، للوصول إلى كل مكان داخل محافظة الشرقية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها.