أول ضحايا الطقس السيئ بالغربية.. مصرع طالب صعقا بالكهرباء

لقي طالب بمدينة طنطا مصرعه، صعقا بالكهرباء، إثر تعرضه لماس كهربائي من أحد أعمدة الإنارة خلال مروره بشارع النادي بمدينة طنطا، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

إغماء شديد

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من الرائد محمد تعلب، رئيس نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعى، يفيد باستقبال طفل يدعى «حسام. ا»، طالب بالصف الثالث الإعدادي، في حالة إغماء إثر صعق كهربائي وتوفى في الحال.

ماس كهربائي

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل البلاغ، وتبين مصرع الطالب حيث كان في طريقه إلى المنزل أثناء سقوط الأمطار، وتصادف ملامسته عمود إنارة في شارع نادي طنطا، كان به ماس كهربائي، مما أدى الى صعقه بالكهرباء ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى، وحُرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

أمطار غزيرة

وتشهد مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية أمطار غزيرة وحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، وانتشار سيارات شفط المياه في مختلف الأماكن لكسح المياه من الشوارع من أجل تسهيل وتيسير حركة سير السيارات والمواطنين، ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الطقس السيئ.