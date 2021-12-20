ضبط 3 متهمين بالتعدي على معاق ذهنيا.. وكشف ملابسات «جثة الفيوم»

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، بتضرره من 3 أشخاص تعدوا على نجل شقيقه «معاق ذهنيا»، وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم، وتصوير الواقعة بواسطة هاتف محمول، وإكراهه على توقيع إيصال أمانة، والاستيلاء على هاتفه المحمول وبطاقة الرقم القومي وكارت الفيزا الخاصين به، ومساومته لدفع مبلغ مالي نظير عدم نشر مقطع الفيديو المصور له.

ضبط المتهمين بالتعدي على معاق ذهنيا

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وبحوزتهم هاتف محمول يحوي مقطع الفيديو المشار إليه، الهاتف المحمول المستولى عليه من المجني علي، السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، إيصال أمانة مذيل بتوقيع المجني عليه، بطاقة الرقم القومي وكارت الفيزا الخاصين بالمجني عليه.

وبمواجهة المتهمين بحسب بيان عن وزارة الداخلية، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي سياق آخر، تلقى مركز شرطة أبشواي بمديرية أمن الفيوم، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، بأنّه حال توجهه إلى منزل شقيقه وجد باب المنزل مفتوحا، وبدخوله عثر على جثة شقيقه مُسجاة على وجهها وبها آثار خنق في الرقبة ومكبل اليدين ومعصوب العينين، وعُثر بجواره على هاتفه المحمول.

اتهام مسجل بقتل زوج شقيقته

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أنّ وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجني عليه «له معلومات جنائية»، ومقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وقرر أنّ شقيقته تركت منزل الزوجية لرفض زوجها الإنفاق عليها وأنجالها، رغم أنّه ميسور الحال، فعقد العزم على الانتقام منه بقتله وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية، وعقب ارتكاب الواقعة استولى على مبلغ مالي كان بحوزة المجني عليه وانصرف، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية.