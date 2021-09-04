القبض على شقيقين في واقعة التعدي على سيدة الدقهلية: خلافات بسبب النفقة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر «فيس بوك»، متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدي على طليقته بالضرب محدثاً إصابتها، بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين سابقة قيام المجني عليها بتحرير محضر ضد (طليقها وشقيقه) لتعديهما عليها بالسب والضرب وإصابتها بقطعة زجاجية، لخلافات بينهم بسبب قضايا نفقة منظورة أمام المحاكم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.