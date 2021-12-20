تفاصيل العثور على جثة شاب «مذبوح» بنيل بسوهاج.. علاقة آثمة ومقطع فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، لغز العثور على جثة شاب مفصول الرأس بنهر النيل بدائرة مركز المراغة بسوهاج، حيث تبين أن وراء الجريمة، 4 أشخاص بينهما فتاتين، وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة، لوجود علاقة غير مشروعة بين القتيل وإحدى المتهمات.

وتبين أن المجني عليه كان يرتبط بعلاقة غير مشروعة مع إحدى المتهمات في الواقعة، وأنه قام بتصويرها بهاتفه المحمول في أوضاع مخلة، وبدأ في ابتزازها، فأخبرت شقيقتها المتهمة في الواقعة، وتم استدراج المجني عليه وطعنته المتهمة الأولى بمقص.

واستعانت المتهمتان بشخصين حملا الجثة في جوال، بعد أن تم فصل الرأس عن الجسد، وقام المتهمون بإلقاء الجثة في نهر النيل بدائرة مركز المراغة، وبعد أيام طفت الجثة وعثر عليها الأهالي عليها، وتم إبلاغ رجال المباحث.

المتهمون يمثلون الجريمة

واعترف المتهمون في الواقعة بجريمتهم، وأنها تمت بدافع الشرف، بعد أن حاول المجني عليه ابتزاز المتهمة الأولى، وتم إجراء معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الجريمة إلى تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بعثور الأهالي على جثة شخص مجهول الهوية، مفصولة الرأس، طافية بنهر النيل بدائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من التحريات الامنبة الجثة لشاب يدعى « السيد. ا»، 35 عامًا، يقيم بدائرة مركز المراغة شمال المحافظة، ومُبلغ باختفائه منذ عدة أيام، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، لكشف لغز الجريمة.

علاقة آثمة ومقاطع فيديو وراء ارتكاب الجريمة

وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز شرطة المراغة أن وراء ارتكاب الجريمة، فتاة وشقيقتها وشخصين قيمون جميعا دائرة المركز لوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه والمتهمة الأولي، وأن المجني عليه صور مقاطع فيديو للمتهمة في أوضاع مخلة وبدأ في تهديدها فاستعانت بشقيقتها وشخصين للتخلص منه بعد أن تم استدراجه الي مشغل للخياطة، تعمل به المتهمة الأولي.

وسددت المتهمة الأولى طعنة للمجني عليه بمقص فلقي مصرعه في الحال، وحضر باقي المتهمين وتم وضع الجثة في جوال بعد أن تم فصل الرأس عن الجسد وإلقاء الجوال في نهر النيل. وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.