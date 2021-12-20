للمصريين بالخارج..7 طرق للتواصل مع «الهجرة» عند تعرضك لمشكلة

أتاحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر الموقع الرسمي لها، عددا من الإرشادات والخطوات، وذلك لخدمة المصريين في الخارج حال تعرضهم لأي مشكلة خلال عملهم أو إقامتهم خارج الوطن، حتى يضمنوا حقوقهم ويحصلوا عليها بالطرق القانونية.

ويأتي ذلك تزامنا مع التسهيلات والخدمات التي تقدمها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، وتوفير جميع سبل التواصل معها عند تعرضهم لأي مشكلة يحتاجون فيها الرجوع إلى الوزارة لحلها.

طرق التواصل مع وزارة الهجرة

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، طرق تواصل المصريين بالخارج مع وزارة الهجرة حال تعرضهم لأي مشكلة، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج:

- الخط الساخن للشكاوى 19787، الخاص بوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ويتواصل معك فريق عمل متخصص بالوزارة لحل المشكلة، وذلك من 9 صباحا حتى 5 مساءً عدا أيام الجمعة والسبت.

- التواصل مع وزارة الهجرة عن طريق الأرقام التالية:

من خارج مصر: 33036436 00202

من داخل مصر: 33036436 02

الفاكس: 33036437

الإيميل: Email: Egyptionsabroad@emigration.gov.eg.

التواصل مع القنصل العام لحل المشكلات

- إذا كان التمثيل القنصلي المصري قريبا من مقر إقامتك بالبلد التي تقطن بها بالخارج، عليك الذهاب للقنصلية، والتواصل مع القنصل العام لبحث مشكلتك.

- التواصل مع أقاربك بمصر وإخبارهم بطبيعة المشكلة إذا كان مقر التمثيل القنصلي بعيدا عن مقر إقامتك.

- إذا كانت المشكلة تتعلق بمكان عملك بالخارج، تواصل مع مكتب التمثيل العمالي هناك.