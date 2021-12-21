هل تسبب الكحة العدوى ببعض الأمراض؟.. طبيب يجيب

تعد الكحة من المشكلات المزعجة التي تصيب الكبار والصغار، وعادة ما تصبح أكثر شيوعا في موسم الشتاء والطقس البارد، الذي يزيد مخاطر التعرض لأمراض والتهابات الجهاز التنفسي، وتحتاج الكحة في أغلب الأحيان إلى التوجه الطبيب المختص من أجل تحديد السبب وكيفية العلاج بشكل مناسب، وذلك في حال عدم تحسنها بالأعشاب الطبيعية والوصفات المنزلية.

الكحة تسبب بعض الأمراض المعدية

قالت الدكتورة حنان فؤاد، استشاري أمراض الباطنة، إن الكحة لا تُعد معدية في حد ذاتها، لكن الأمراض المسببة لها قد تكون أكثر قدرة على الانتشار والعدوى من خلال الرذاذ الذي يخرج من الفم، مثل «نزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من العدوى البكتيرية أو الفيروسية»، وعادة ما تكون مصحوبة بأعراض أخرى.

أسباب تؤدي للكحة

وأضافت حنان في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك نوعا من الكحة ناتج عن شم الغبار والأتربة والمواد الكيميائية ودخان السجائر وغيرها غير معدية على الإطلاق، ولا يمكن أن تنتقل من شخص لآخر.

أنواع الكحة

وتابعت استشاري أمراض الباطنة أن هناك العديد من أنواع الكحة التي يمكن للأشخاص يصابون بها نتيجة لعدة أسباب مختلفة، وتتمثل هذه الأنواع في:

-الكحة الجافة

-الكحة المصحوبة بالبلغم

-الكحة الناتجة عن شم روائح السجائر

-الكحة الناتجة عن المواد المثيرة للحساسية

-الكحة المصحوبة بالدم

-الكحة المصحوبة بالصفير.

متى يجب الذهاب للطبيب؟

وأشارت حنان فؤاد إلى أن الكحة لا تحتاج إلى رعاية طبية إن استمرت فترة وجيزة لمدة 7 أيام أو أقل، لكن إذا كانت من الأنواع التالية، فلا بد من زيارة الطبيب، وتشمل:

-استمرار الكحة لأكثر من أسبوع دون أي تحسن.

-ظهور أعراض مصاحبة مثل القشعريرة.

-نزول مخاط كثيف أو دموي.

-إن كانت مصحوبة بارتفاع في درجة حرارة الجسم.