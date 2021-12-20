«الدواء» توجه نصائح للمواطنين لتجنب التعرض لتشققات الجلد في الشتاء

نشرت هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عدة نصائح للمواطنين لتجنب التعرض للهواء الجاف الذي يؤدي إلى تشققات الجلد والتي تكثر خلال فصل الشتاء نظرًا للانخفاض في درجات الحرارة التي يصاحبها هواء جاف يسبب تشققات جلدية بمختلف مناطق الجسم.

نصائح الدواء لتجنب الإصابة بتشققات الجلدية

حددت هيئة الدواء، عدة نصائح يمكن للمواطنين اتباعها خلال فصل الشتاء لتجنب الإصابة بتشققات الجلد نتيجة الدائم للهواء الجاف، وتتمثل هذه النصائح في:

- استخدام أنواع من الصابون المناسبة، التي لا تحتوي على مواد كيميائية، ويفضل الأنواع التي تحتوي على الجلسرين.

- استخدام المعقمات التي تحتوي على مرطبات للوقاية من فيروس كورونا.

- تجفيف الجلد بعد استخدام المياه مع استخدام المرطبات المناسبة، مثل برافين.

- الحرص على تناول الغذاء الصحي الغني بالأسماك والحبوب والخضروات.

أنواع التشققات الجلد

هي نوع من أنواع الندبات الجلدية الشائعة التي لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان في أغلب الأحيان، وتعرف أيضاً باسم علامات تمدد الجلد.

وقد تظهر على شكل خطوط حمراء، أو أرجوانية، أو بنية محمرة، ولكنها تميل تدريجياً إلى التغيير من اللون الأغمق إلى اللون الأفتح حتى اللون الأبيض، وفقا لما تم نشره على موقع «كلينيك».

أماكن تواجد التشققات الجلدية بالجسم

يمكن أن تظهر تشققات الجلد في أي جزء من أجزاء الجسم، خاصة في الأماكن التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون تحت الجلد، مثل الصدر، والبطن، والكتفين، والفخذين، والأرداف، كما أنها لا ترتبط بمرحلة عمرية معينة، ولكنها قد تزيد مع التقدم بالعمر نتيجة الفقدان الطبيعي والمتزايد لطبقة الكولاجين والإيلاستين.

ويوجد هناك نوعان شائعان من علامات التمدد، هما:

- تشققات الجلد الحمراء

تكون علامات تمدد الجلد الجديدة حمراء اللون، وذلك بسبب وجود الأوعية الدموية التي يمكن رؤيتها من خلال التشققات الموجودة في طبقة الأدمة من الجلد.

- تشققات الجلد البيضاء

تعتبر علامات تمدد الجلد البيضاء هي الشكل النهائي لتشققات الجسم، حيث يتغير لون تشققات الجلد الحمراء تدريجيًا إلى اللون الأبيض.