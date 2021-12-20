مؤتمر الأزهر يطالب بتفعيل ‪دور الشباب في التوعية بقضية التغير المناخي

عَقدت جامعة الأزهر على مدار ثلاثة أيام، مؤتمرها العلمي الثالث تحت عنوان «تغير المناخ.. التحديات والمواجهة»، من 18 إلى 20 ديسمبر 2021، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والوزراء وأعضاء مجلس النواب، والعلماء والباحثين المتخصصين في مختلف المجالات المؤثرة في البيئة، وممثلين عن علماء الدين والمثقفين، ورؤساء الجامعات وأساتذتها، وإعلاميين وصحفيين، والطلاب والطالبات من مختلف الكليات والتخصصات العلمية.

وايمانًا بدور ‪الشباب في صنع الحاضر، وباعتبارهم ركيزة المستقبل، ومن خلال الاستماع لمقترحاتهم وآرائهم التي عرضوها على مدار أيام انعقاد المؤتمر، في التصدي لهذه القضية المهمة، أفردت لهم توصيات المؤتمر عدة بنود يالتوصيات الختامية للمؤتمر، جاءت كالتالي:

تخصيص مشروعات تخرج بجامعة الأزهر عن التغير المناخي

- تشجيع طلاب الجامعة لتخصيص مشروعات تخرج عن تأثير أزمة تغير المناخ على البيئة المحيطة، والاعتماد على نموذج مشروع التخرج التكاملي بين الكليات المختلفة بتشكيل فرق عمل من مختلف التخصصات والخروج بمشروع متكامل يمكن أن يحقق الاستفادة المجتمعية في رفع التوعية بهذه الأزمة.

تفعيل دور الشباب في مواجهة أزمة المناخ

- تفعيل دور الشباب في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية، من خلال إطلاق مشروع «سفراء المناخ»، الذي يستهدف تأهيل 100 من القيادات الشبابية المتخصصة في علوم البيئة، وتنمية قدراتهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعقد ورش العمل المتخصصة، بما يضمن عملية التأثير في القطاعات الشبابية.

وكان المؤتمر، أكد دور الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في إجراء البحوث والدراسات البينية متعددة التخصص، للخروج بحلول متكاملة لظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، خاصة في المجال الزراعي والصناعي، وإنشاء وحدات قياس للاستدامة ومؤشرات أداء لمدى التزام الأفراد والمؤسسات تجاه البيئة ووعيهم بالحضارة البيئية.