اليوم.. اجتماع عاجل لـ«التعليم» لمناقشة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

يعقد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، اجتماعا مهما اليوم الثلاثاء، بالفيديو كونفرانس الافتراضية بالمديريات والإدارات التعليمية، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، لمناقشة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بحضورالدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي ومدير تنمية مادة التربية الدينية.

مناقشة المشروعات القومية ومسابقات الطلاب

كما يناقش الاجتماع المستجدات الخاصة بالتدريب والتنمية المهنية للمعلمين، والمشروعات القومية للدولة المصرية الخاصة بمسابقة الطلاب، ومبادرة القيم واحترام الآخر، مؤكدة أن هذا الاجتماع في إطار حرصها على توحيد الإجراءات والوقوف على المستجدات الخاصة بالمدارس.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، خلال خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بحضور كل من مديري المديريات والإدارات التعليمية ومديري التعليم العام ومديري المراحل، ومديري التدريب بالمديريات والإدارات ومديري المدارس الإبتدائية.

ومن جانب آخر، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021-2022 للصفين الأول والثاني الثانوي، والصف الرابع الابتدائي.

عقد امتحان العملي والمستوي الرفيع لمدارس قبل 15 يناير

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحان الصف الرابع الابتدائي سيبدأ يوم 15 يناير المقبل ولمدة 5 أيام على أن تنتهي يوم 20 من الشهر ذاته، أنه سيتم عقد امتحان العملي والمستوى الرفيع لمدارس اللغات قبل امتحانات نصف العام، بوقت كافٍ مع مراعاة زمن المادة ودون تعطيل لليوم الدراسي.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تقويم مواد الأنشطة للصف الرابع الابتدائي قبل نهاية الفصل الدراسي بوقت كافٍ، وتخصيص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

فيما تبدأ امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي يوم 22 يناير، والصف الثاني الثانوي يوم 23 يناير، مشيرة إلى أنه سيتم عقد امتحان المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات بمعرفة المدرسة وتجري امتحانات العملي في مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الزراعة والصناعة حسب ظروف كل مدرسة.