10 إجراءات عاجلة من التعليم لحماية الطلاب من أوميكرون خلال الامتحانات

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات عاجلة لحماية الطلاب خلال الامتحانات من المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، قائلًا إن الوزارة بدأت الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في 15 يناير المقبل، موضحًا أن جميع الامتحانات ستعقد في لجان مراقبة كاملة في المدارس، ولن تعقد أي امتحانات في المنازل، بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون.

وزير التعليم: لا تخوفات من أوميكرون وهنستعد جيدا للامتحانات

وتابع شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يوجد أي تخوفات من متحور كورونا الجديد «أوميكرون» على سير الامتحانات، وأن الوزارة تنسق مع المديريات التعليمية بالمحافظات لعقد الامتحانات، مؤكدًا أن الطلاب المصابين بفيروس كورونا ستؤجل امتحاناتهم للدور الثاني بالدرجات كاملة، شريطة تقديم المستندات الطبية التي تثبت الإصابة بفيروس كورونا، وقت عقد الامتحانات.

10 إجراءات عاجلة من التعليم لحماية الطلاب خلال الامتحانات من أوميكرون

1- قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

2- إلزام جميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية.

3- توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان لحماية الطلاب من أوميكرون.

4- تجهيز غرفة عزل بكل لجنة تحسبا لظهور أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

5- تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الامتحانية بحد أقصي 15 طالبا بكل لجنة لتحقيق التباعد الجسدي بين جميع الطلاب.

6- تعقيم وتطهير المدارس التى يوجد بها لجان امتحانية بصورة دورية قبل وبعد انتهاء الامتحانات، من خلال تعقيم الفصول والمقاعد الخشبية ودورات المياه.

7- حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان الامتحانية.

8- منع دخول أي طالب درجة حرارته تصل إلى 38 اللجان الامتحانية.

9- حظر تواجد أولياء الأمور أمام اللجان الامتحانية لمنع التزاحم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

10- تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية للاطمئنان على حالة الطلاب.