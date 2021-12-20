«بحوث الصحراء» ينفذ 75 مدرسة حقلية بالوادي الجديد لخدمة المزارعين

قال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إنَّ المركز ينفّذ 75 مدرسة حقلية خلال الموسم الشتوي الحالي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، ضمن أنشطة مشروع الإدارة المستدامة للنظم اللإيكولوجية الزراعية بواحة الخارجة، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بنشر الممارسات الزراعية السليمة، وتقديم الدعم الفني والتقني للمزارعين بكل المناطق الصحراوية.

وأضاف أنَّ تلك الأنشطة ينفّذها لرفع قدرات المزارعين الحقلية، وتبني الممارسات الزراعية المستدامة، التي تحافظ علي الموارد الطبيعية بالواحة، مشيرًا إلى أنَّ هذه الأنشطة تأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي تتضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية باتباع الممارسات الزراعية الجيدة.

رئيس «بحوث الصحراء»: المدارس تنفذ التوصيات العلمية للحفاظ على الموارد المائية

وأشار إلى أنَّ تلك المدارس تنفذ التوصيات العلمية التي من شأنها المحافظة على الموارد المائية، باتباع نظم الري الحديث، والاستفادة المثلى من وحدة الأراضي بالواحة، مع ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية من خلال الاعتماد علي الأسمدة العضوية والمخصبات الحيوية، التي يوفّرها مركز بحوث الصحراء للمزارعين من دون مقابل ضمن أنشطة المشروع، موضحا أنَّ المركز يوفر التقاوي المعتمدة للمحاصيل الحقلية للمزارعين؛ لضمان تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل، والتي تعود بالإيجاب على مزارعي المناطق الصحراوية.

من جهته، أكّد مجد المرسي مديرية الزراعة في الوادي الجديد، أنَّ مثل هذه الأنشطة تعمل على زيادة ورفع قدرات المزارعين الفنية من خلال تقديم نماذج عملية للمزارعين على أرض الواقع لبعض نظم الري الحديث وتنفيذ العديد من الممارسات الزراعية السليمة التي من خلالها يستطيع المزارعين تطبيقها في باقي الحقول المماثلة كما أكد على ضرورة الاستمرار والتوسع في تنفيذ هذه المدارس نظراً لقدرتها علي اقناع المزارعين بتنفيذ الممارسات الجيدة، وتعمل علي تبادل الخبرات بين أعضاء المزارعين المشاركين في المدارس الحقلية.

المسؤول التنفيذي لـ«للمدارس الحقلية»: نسعى للحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية

وقال الدكتور عماد عوض، المسؤول التنفيذي للمشروع، إنَّ مركز بحوث الصحراء ينفّذ 75 مدرسة حقلية بقرى المشروع الثالث، منها 35 مدرسة حقلية بقرية ناصر الثورة، و40 مدرسة بقرى الشركة والمنيرة، وتتيح تلك المدارس على تبادل الرؤى والأفكار والمعلومات بين المزارعين، كما تهدف لإتاحة الفرصة للمزارعين بتنفيذ الممارسات الزراعية السليمة، التي تضمن الحفاظ واستدامة الموارد الطبيعية والتخلي وبشدة عن تلك الممارسات التقليدية التي من شأنها الاضرار بالموارد الطبيعية، كما أن هذا النشاط يهدف لتوسيع نطاق المعرفة ونشر الوعي البيئي بين المزارعين من خلال تطبيق فعلي لكافة الممارسات الزراعية السليمة.

وأضاف أنَّ المدارس الحقلية عبارة عن مجموعات من صغار المزارعين، تكوّن لتنفيذ بعض الممارسات الزراعية السليمة غير التقليدية للمحاصيل الرئيسية «نخيل البلح، القمح، الشعير، الفول البلدي، الذرة، الدخن، المحاصيل العلفية»، خلال دورة زراعية كاملة من البذرة للبذرة، ومن الزراعة حتى الحصاد، مع مقارنة بعض الممارسات التقليدية في الحقل ذاته، مع تبادل المعلومات والأفكار بينهم بطريقة سهلة وسلسه من خلال عقد العديد من الجلسات الشهرية، أو النصف شهرية حسب طبيعة واحتياج المحصول في وجود ميسر مدرب علي قدر عالي من الفهم وإدارة الحوار تم تدريبه مسبقاً على إدارة وتنفيذ المدارس الحقلية.