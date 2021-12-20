وكيل طارق حامد يحرضه على الاعتزال الدولي للضغط على كيروش

أبدى أحمد يحيى، وكيل طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استيائه الشديد بعد استبعاد اللاعب من القائمة المبدئية لمنتخب مصر، تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش، التي تستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يناير المقبل.

40 لاعبا بقائمة منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة مبدئية تضم 40 لاعبا للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية.

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