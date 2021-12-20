الأزهر يوضح حكم الصلاة في «ثوب أصابه المطر»: الأصل طاهر

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فتوى اليوم، حول حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه طين المطر، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وشرح المركز فتواه في عدة نقاط، فضلا عن فضل الدعاء وقت نزول المطر، يستعرضها التقرير التالي:

الصلاة في ثوب أصابه طين المطر

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بخصوص الصلاة في الثوب الذي أصابه طين المطر إن:

- طهارة ثوب المُصلِّي من شروط صلاته التي لا تصح إلا بها.

- الأصل في ماء المطر، والطين الناتج عنه الطهارة، ما لم يختلط بهما ما ينجسهما، والصلاة في الثوب المصاب بهما صحيحة.

- إذا اختلط بالطين شيء نجس له عين ظاهرة، وأصاب الثوب، وجب غَسله لتصح صلاة المسلم فيه.

- إذا لم تظهر عين النجاسة، أو كانت يسيرة، لا يستطيع المسلم التحرز عنها، أو كان مشكوكًا في وجودها، فإنه يُعفى عنها، ولا تؤثر في طهارة الثَّوب.

- جاءت الشَّريعة الإسلامية بالتيسير على المُكلَّفين في كل ما يشقّ عليهم؛ خاصَّة فيما يغلب حُدوثه وتكراره، ويصعب التّحرّز عنه؛ قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. [الحج: 78]وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد وآلِهِ وَصَحبِهِ، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.

الدعاء وقت نزول المطر

وفي منشور آخر أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية أن وقت نزول المطر هو وقت استجابة، وقال المركز: وقت نزول المطر وقت فاضل من أوقات استجابة الدعاء، فعن سهل بن سعد مرفوعا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ثنتان ما تردان الدعاء: الدعاء عند النداء وتحت المطر».

وتتعرض البلاد خلال الآونة الأخيرة لهطول الأمطار مصحوبة برياح، وانخفاض في درجات الحرارة، لا سيما مع بدء فصل الشتاء فلكيا غدا 21 ديسمبر، وتقرر تعطيل الدراسة اليوم، في عدد من محافظات الجمهورية بسبب الأمطار.