لميس تنتقد تعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ: «كنا بننزل في المطر عادي»

طالبت الإعلامية لميس الحديدي، المحافظين المنوط بهم اتخاذ قرارات تعطيل الدراسة في موجات الطقس السيئ، بإعادة النظر برشد في هذه القرارات، معقبةً: «عندي علامة استفهام على قرارات تعطيل الدراسة بسبب موجات الطقس السيئ، طول عمرنا عندنا موسم شتاء وبالذات في السواحل الشمالية كانوا بينزلوا في المطر عادي».

تعطيل الدراسة يُربك جداول ومواعيد الامتحانات

وأضافت «الحديدي» خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن تعطيل الدراسة من شأنه عرقلة جداول ومواعيد الامتحانات، وهذا الأمر متروك للإدارة المحلية للبت فيه، لكن يبقى السؤال: «هل تعطيل الدراسة أسبوع أه وأسبوع لا ده قرار سليم؟، أنا عارفة أن عدم وجود كثافة مرورية بيسهل الحركة وبيساعد على شفط المياه، لكن في المقابل لابد أن تستمر الحياة خاصة أن النوات معروف مواعيدها مسبقًا في خارطة النوات، ممكن نوقف الملاحة لكن تعطيل الدراسة أعتقد أمر يحتاج لإعادة نظر».

العالم يتجه نحو الإغلاق بعد ارتفاع الإصابات

من ناحية أخرى، علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على وصول متحور «اوميكرون» في مصر بعد إعلان وزارة الصحة الكشف عن ثلاث حالات بالأمس وتم عزلهم، قائلةً: «مش لازم تبقى ثلاث حالات فقط من الممكن أن يكون منتشرًا شأننا شأن دول العالم، العالم يتجه من جديد صوب الإغلاق بعد ارتفاع الإصابات بشكل غير مسبوق، هولندا أعلنت منذ قليل الإغلاق حتى 14 يناير وفرنسا منعت احتفالات الكريسماس والحفلات الموسيقية».

بريطانيا المصاب الأكبر في موجة كورونا الحالية

وأوضحت أن بريطانيا هي المصاب الأكبر في موجة كورونا الحالية، إذ أعلنت أنه يوميًا يدخل للمستشفيات 3 آلاف حالة مصابة من إجمالي إصابات يومية يصل إلى 90 ألف حالة، وعلقت: «بنتكلم عن إصابات مرتفعة جدا»، موضحةً أن المتحور الجديد سيكون السلالة السائدة حول العالم خلال الفترة القادمة، إذ سيحل «أوميكرون» محل «دلتا».