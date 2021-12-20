«لو ابنك أخذ تطعيم شلل الأطفال».. هل يمكن تناوله جرعة أخرى؟

تحدثت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن موقف من تلقوا جرعة التطعيم الروتيني لمقاومة شلل الأطفال، وهل يمكن أن يتناولوا جرعة أخرى من اللقاح بالحملة التي انطلقت في 19 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 22 من الشهر الجاري.

ونصحت وزارة الصحة والسكان في منشورها بتناول جرعة أخرى تعزيزية لزيادة مناعة الأطفال ضد هذا المرض، معلقة: «لو أولادك لسه واخدين تطعيمهم الروتيني ضد شلل الأطفال، بننصح إنهم ياخدوا كمان تطعيم الحملة لزيادة مناعتهم ضد أي سلالة من فيروس شلل الأطفال».

تطعيم شلل الأطفال

ويتساءل الكثيرون عن أماكن تطعيم شلل الأطفال، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة.

كيف يمكن تلقي تطعيم شلل الأطفال

يمكن تلقى تطعيم شلل الأطفال، من خلال الحملات التي تطلقها وزارة الصحة، في الأماكن الثابتة كالوحدات الصحية، والمراكز الطبية، ومكاتب الصحة، ومواقع التجمعات مثل الأسواق، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومحطات الأتوبيس، وأمام المساجد والكنائس، كما يوجد حملات متحركة تتوجه إلى المنازل والحضانات في الأماكن المختلفة بالمحافظات.

الفئات الممنوعة من شلل الأطفال

- الأطفال المصابون بنقص المناعة الأولية، والذين يتم علاجهم بالعلاج الكيماوي والإشعاعي.

- مرضى السرطان ومن يتم علاجه بالكورتيزون.

- الذين يعانون من نزلات البرد أو الرشح أو ارتفاع بدرجة الحرارة، حيث يتم تأجيل تطعيمهم لحين زوال الأعراض.

آخر موعد لتلقي تطعيم شلل الأطفال

وأشارت وزارة الصحة في بيان سابق لها، إلى أنّ ‎آخر ميعاد لحملة تطعيم شلل الأطفال التي بدأت اليوم، تستمر على مدار 4 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر، بكل أنحاء الجمهورية، ويكون التطعيم عبارة عن نُقطتين تُعطى عن طريق الفَم مع التأكد من البلع.