هل يتعارض تطعيم شلل الأطفال مع اللقاحات الروتينية؟.. الصحة تجيب

انطلقت، صباح اليوم، حملة تطعيم شلل الأطفال، ومن المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام، إذ تستهدف الحملة رفع المناعة المجتمعية لجميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات ضد المرض، علمًا بأنّ تطعيم حملة شلل الأطفال متاح ومجاني لكل الأطفال في مصر سواء مصريين أو غير مصريين ولا توجد أي وثائق أو مستندات لحصول الطفل على التطعيم.

تطعيم شلل الأطفال

وكانت وزارة الصحة، أشارت إلى أنّ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تنطلق خلال فترة الحملة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، وتستهدف الأطفال من عمر يوم لخمس سنوات، ويكون التطعيم عبارة عن نُقط تُعطى عن طريق الفَم مع التأكد من البلع، وليس له أي أعراض جانبية.

ويقول الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية، إنّه لا يوجد أي تعارض بين التطعيمات الروتينية وتطعيم شلل الأطفال.

ويمكن تطعيم الطفل قبل أو بعد الرضاعة مباشرة دون التوقف عن الرضاعة قبل التطعيم، وبالنسبة لمن تلقوا تطعيماتهم خارج مصر يجب تطعيمه في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

وتابع أنّه يُمنع تطعيم الأطفال المصابين بنقص المناعة الأولية، والذين يتم علاجهم بالعلاج الكيماوي والإشعاعي، ومرضى السرطان، ومن يتم علاجه بالكورتيزون، والذين يعانون من نزلات البرد أو الرشح أو ارتفاع بدرجة الحرارة، حيث يتم تأجيل تطعيمهم لحين زوال الأعراض، ثم التوجه إلى تطعيمه في أقرب وحدة صحية أو مكتب صحية أو من خلال الفرق الثابتة.

أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

تتوفر الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال حملات في أماكن ثابتة كالوحدات الصحية، والمراكز الطبية، ومكاتب الصحة، ومواقع التجمعات مثل الأسواق، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومحطات الأتوبيس، وأمام المساجد والكنائس، بالإضافة إلى الحملات المتحركة والتي ستتوجه إلى المنازل وفرق متحركة لتطعيم جميع الحضانات.