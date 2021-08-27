«قطار مانجو» على شواطئ مرسى علم يبهر السائحين.. ترفيه وترويج للسياحة

تحرص فنادق مرسى علم على إسعاد النزلاء بكل الطرق، لضمان عودتهم مرة أخرى، من خلال إقامة مهرجانات وتقديم برامج ومسابقات ترفيهية وعروض خاصة، لجذب السائحين على شواطئ المدينة، حيث نظمت إدارة أحد الفنادق السياحية بمرسى علم مهرجانا للمانجو، في يوم ترفيهي على الشواطئ، وتم تجميع السائحين على حمامات السباحة والانتقال بطريقة تشبه القطار إلى مهرجان المانجو على الشواطئ كواحدة من وسائل تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم.

قطار المانجو بمشاركة 11 شيفا على شواطئ مرسى علم

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بفنادق مرسى علم، إلى أن الفنادق دائما ما تحرص على خلق جو ترفيهي للنزلاء وعمل مهرجانات ومسابقات ترفيهية وعروض متنوعة بصفة أسبوعية، حيث أعدت إدارة فندق مهرجان قطار المانجو، وتم استخدام ما يقرب من طن مانجو بمشاركة 11 شيفا.

انتعاش السياحة بشواطئ مرسي علم

وأضاف الخبير السياحي، في حديثه لـ«الوطن»، أن قطار المانجو حاز على إعجاب السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا وألمانيا، بالإضافة إلى النزلاء المصريين من نزلاء السياحة الداخلية، الذين شاركوا في مهرجان قطار المانجو، لافتا إلى أن انتعاش حركة السياحة بفنادق مرسي علم، تزامنا مع إقبال المصريين من نزلاء السياحة الداخلية بسبب إجازة الصيف، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات السياحية الخارجية الوافدة إلى مرسى علم، حيث يستقبل مطار مرسى علم الدولي الأسبوع الجاري 62 رحلة طيران على متنها الآلاف من السائحين الأجانب، قادمة من دول أوروبية من أوكرانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا والمجر.

إقبال كبير من السائحين على مهرجان المانجو

وأوضح أحمد صالح، شيف عمومي بأحد الفنادق السياحية بمرسى علم، أن مهرجان قطار المانجو، تم فيه إعداد تورتة كبيرة بالمانجو تصل إلى 5 أمتار وعمل عصائر فريش وآيس كريم بالمانجو وكنافة بالمانجو، وجميع الحلويات الشرقية والغربية كانت بالمانجو، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المانجو الطازجة.

وأكد أن فكرة قطار المانجو لاقت إقبالا كبيرا من السائحين، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة مرسي علم.