بدء عرض مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» في القاهرة 23 ديسمبر

حدد صناع مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» موعدًا جديدًا لبدء عرض المسرحية في القاهرة، بعدما انتهوا مؤخرا من عرضها عدة أيام متتالية ضمن فعاليات موسم الرياض، مع تواجد جميع أبطال العمل في المملكة العربية السعودية.

موعد عرض مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

وأعلنت الصفحة الرسمية لكايرو شو أن موعد عرض مسرحية ياما في الجراب يا حاوي سيكون يوم الخميس الموافق 23 من شهر ديسمبر على خشبة مسرح الماركييه بالتجمع الخامس.

كانت الصفحة الرسمية لكايرو شو قد نشرت عددًا من الصور الخاصة بالعرض أثناء مشاركتهم في موسم الرياض وعلقت عليها: «ليالي الحاوي فى موسم الرياض كانت ولا أروع تجربة مميزة عشناها مع جمهور عظيم شكرا لثقتكم ودعمكم ولسه ليالي الحاوي مخلصتش».

وأضاف في تعليقها: «راجعين لجمهورنا الحبيب في القاهرة، مستنينكم يوم الخميس 23 ديسمبر ياما في الجراب يا حاوي».

وشاركت مسرحية ياما في الجراب يا حاوي مؤخرا في فعاليات موسم الرياض، بحضور الفنانن يحيي الفخراني وإياد نصار وكارمن سليمان وشرنوبي وغيرهم، وتفاعل الجمهور السعودي معهم بشكل كبير.

تفاصيل مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

مسرحية ياما في الجراب يا حاوي من بطولة يحيي الفخراني وإياد نصار وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبي وشريف دسوقي وسما إبراهيم وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج مجدى الهواري.

وكان الفنان يحيي الفخراني قد خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «نجيب زاهي زركش»، وشاركت فيه أنوشكا وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وكريم عفيفي ورامز أمير وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.