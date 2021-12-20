ضبط حداد يصنع أبراجا كهربائية مخالفة بالمنيا: قيمتها 3 ملايين جنيه

ضبطت أجهزة الأمن في المنيا حداد بتهمة الاتجار في المهمات الكهربائية الخاصة بالجهات الحكومية، وتصنيع أبراج كهربائية دون ترخيص، وغير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهات المختصة وبيعها للمواطنين، ما يؤدي للإضرار بالمال العام والاقتصاد القومي للبلاد وزيادة نسبة الفاقد في الطاقة.

الأبراج المضبوطة بدائية تهدر 50% من الطاقة

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته «مبلغ مالي - كمية من المهمات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة»، وأفاد تقرير الجهات المختصة بأن المنشأة غير مرخص لها مزاولة نشاط تصنيع وبيع الأبراج الهيكلية المضبوطة، وأنها غير مطابقة للمواصفات ومصنعة بطريقة بدائية، وأنَّ تلك المهمات عند تركيبها بالشبكة الكهربائية تؤدي إلى فقد الطاقة بنسبة تصل إلى 50% نظراً لبيعها للمواطنين بطريقة غير شرعية وعدم مطابقتها للمواصفات.

وأقر المتهم بنشاطه الإجرامي، على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات البيع، وتقدر قيمة كافة المضبوطات بما يعادل نحو 3 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإضرار بالمال العام والاقتصاد القومي للبلاد.