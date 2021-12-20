كل ما تريد معرفته عن صندوق دعم قدامى الرياضيين: أقر «الشيوخ» إنشاءه

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة، ورئيس رابطة الأندية المحترفة، بشأن إنشاء صندوق دعم قدامى الرياضيين من إداريين ولاعبين وحكام ومدربين، ويستعرض التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن صندوق دعم قدامى الرياضيين، بحسب ما دار في مجلس الشيوخ اليوم.

كل ما تريد معرفته عن صندوق دعم قدامى الرياضيين

وبخصوص كل ما تريد معرفته عن صندوق دعم قدامى الرياضيين، أكد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومقدم اقتراح «إنشاء صندوق قدامى الرياضيين»، بأنه مقترحه يأتى فى ضوء السعى لتوفير «حياة كريمة للرياضيين مثلما تقوم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإهتمام بكافة فئات المجتمع والتغلب على إشكاليات الماضي»، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن مقترحه يخص جميع الرياضيين وليس «اتحاد لعبة بعينها» حتى يستفيد منه الجميع وتكون قاعدة الاشتراكات به أكبر وأوسع.

وأكد النائب أن العناصر البشرية بالمنظومة الرياضية فى مصر تمر بفترات صعبة، سواء فترة الممارسة حيث الإصابات أو ما بعد «انتهاء الممارسة» حيث المرض في أحيان كثيرة وأيضا الوفاة، ولنا خير دليل فى اللاعب مؤمن زكريا ويحسب هنا للنادي الأهلي دعمه ومساندته، وأيضا اللاعب علاء علي، الذي توفاه الله، وأخيرًا لاعب الإسماعيلية السابق أيمن السلحدار، وغيرها من النماذج الأخرى من قدامى اللاعبين والرياضيين بمختلف الرياضيات التى تتعرض يوميا لإنتكاسات صحية أو معيشية دون المعرفة عنها أي شيء.

توفير موارد مالية للصندوق من عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد اللاعبين

وأوضح النائب أنَّ مقترحه يتضمن إعداد صندوق دعم قدامى الرياضيين من إداريين ولاعبين وحكام ومدربين ورجال إعلام وكبار المشجعين، توفير موارد مالية للصندوق من خلال عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين بنسبة متدرجة حسب قيمة العقود وأيضا عقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين، ويتولى الصندوق توفير البرامج الصحية والعلاجية والخدمية بعد استكمال البنيان التشريعى له من مجلس النواب، موجها الشكر لوزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي على دعمه ومساندته للمقترح.

وزير الشباب والرياضة يرحب بفكرة إنشاء القرار

وأعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حضوره اجتماع اللجنة، ترحيبه باقتراح إنشاء صندوق دعم قدامى الرياضيين، أن هناك احتياجا حقيقيا له لتقديم الدعم لقدامي الرياضيين، من خلال كيان داعم بشكل أساسي لهم، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تدعم هذا الملف بنحو 6 ملايين جنيه سنويا في شكل معاشات وعلاج سنويا كدعم لقدامي اللاعبين، حيث يستفيد منها نحو 973 فردا.

وأوضح أن هناك قطاعين يعملان على دعم قدامي اللاعبين، عن طريق تخصيص 3 مليون لنادي قدامي الرياضيين، و500 ألف لجمعية قدامي اللاعبين، موجها الشكر للقائمين على جمعية قدامي اللاعبين.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أنه إذا تم إنشاء الصندوق وعُمل مجلس مشترك من خلال وضع معايير وأسس ثابته يعمل عليها الصندوق، سيكون هناك وضع مختلف وفعال، والحكومة ترحب بهذا المقترح وتسانده.