حالة الطقس في الإسكندرية غدا.. استمرار الصقيع وأمطار بنسبة 83%

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية غدا الثلاثاء، استمرار الصقيع مع هطول أمطار بنسبة 83%، فيما ترتفع درجات الحرارة نسبيا عن اليوم الاثنين، الذي شهد سقوط الثلوج الثلج في ذروة نوة الفيضة الصغرى، التي ضربت المدينة على مدار 8 أيام وتستمر حتى الوقت الجاري، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

ويأتي ذلك بعد حالة من التغيرات تضرب الطقس في الإسكندرية، اليوم الاثنين، بسبب انخفاض درجات الحرارة ما تبعها من سرعة الرياح وحالة من الصقيع، وإعلان اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة لمجابهة هطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة.

حالة الطقس في الإسكندرية غدا تشير إلى أمطار غزيرة غدا

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس في الإسكندرية غدا، فإنه يشير إلى احتمالية سقوط أمطار غزيرة وذلك بنسبة كبيرة قدرها 83% بينما تبدأ النسبة في الارتفاع بعد غد الأربعاء بنسبة 96% ثم تنخفض الخميس بنسبة 80%.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتبلغ درجة الحرارة في الإسكندرية غدا الثلاثاء، العظمى 17 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية، بالإضافة إلى نسبة رطوبة تصل إلى 73%، ناهيك عن استمرار ارتفاع الأمواج الذي وصل اليوم إلى 5 أمتار، الأمر الذي يشير إلى إمكانية تعطيل الدراسة غدا أيضاً بعدما تم تعطيلها اليوم وأمس.

تغيرات الطقس في الإسكندرية

وتبع تغيرات الطقس في الإسكندرية، رفعت المحافظة درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع، فيما تم التأكيد على متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، واستمرار أعمال رفع كفاءة المعدات والسيارات.