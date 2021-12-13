تداول 181 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية 

انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية؛ خاصة في حجم الحاويات المتداولة الصادرة والواردة، والتي بلغت 2080 حاوية مكافئة، كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 181 ألف طن تقريبا.

59 سفينة باشرت أعمالها في ميناء الإسكندرية

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان اليوم، إن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة وصل إلى 59 سفينة خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 27 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة

وفي ذات السياق، قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، إن مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة، والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي، يأتي في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية ومنفذ إستراتيجي لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

كما شدد على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

الموانئ البحرية تعمل على مدار 24 ساعة

جدير بالذكر أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، في ظل متابعة لانتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية.

وتسير معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع، في ظل تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.