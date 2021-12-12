أخبار الإسكندرية اليوم.. سقوط حاوية لحوم في البحر وتحسن حالة الطقس

شهدت محافظة الإسكندرية أحداثاً عديدة على مدار الساعات الماضية، على النواحي كافة، حيث برز الحدث الأكبر في سقوط لحوم مستوردة داخل البحر الأبيض المتوسط وظهورها على الشاطئ، بالإضافة إلى إزاحة الستار عن تمثال الأديب الروسي «شولوخوف» أمام استاد الإسكندرية، ناهيك عن اعتدال في حالة الطقس.

سقوط لحوم مستوردة داخل البحر الأبيض المتوسط وظهورها على الشاطئ

شهدت الإسكندرية سقوط لحوم مستوردة داخل البحر الأبيض المتوسط وظهورها على الشاطئ، ما تبعها تكليف من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمتابعة إعدام اللحوم الطافية بشاطئي ستانلي والسرايا نتيجة سقوط حاوية لحوم من إحدى السفن، مؤكدا ضرورة إعدام جميع اللحوم التي تم تجميعها تحت حراسة مشددة وعدم تسريب أي منها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

إزاحة الستار عن تمثال الأديب الروسي «شولوخوف» أمام استاد الإسكندرية

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، في إزاحة الستار عن تمثال الأديب الروسي ميخائيل شولوخوف الحائز على جائزة نوبل عام 1965، أمام استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، وذلك بحضور كارين فاسيليان القنصل العام لروسيا الاتحادية، و مارات جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية بمصر. وذلك في إطار تعزيز وتوطيد العلاقات بين الجانبين.

ويأتي ذلك ضمن العلاقات المصرية الروسية، حيث أن الأديب الروسي ميخائيل شولوخوف ولد في 24 مايو 1905 وتوفي في 21 فبراير 1984، وقد حصل الأديب الروسي على جائزة نوبل في الأدب عام 1965م عن رواية «الدون الهادئ» والتي استغرقت في كتابتها 12 عاما، وبدأ شولوخوف الكتابة وعمره 17 عاما، وأول كتاب نشره هو «حكايات الدون» عام 1926 وهو عبارة عن مجموعة قصص قصيرة.

تحسن الطقس في الإسكندرية

شهد طقس الإسكندرية، اليوم، تحسنا ملحوظا، تمثل في استقرار درجة الحرارة وحركة الرياح نهارًا، فيما ساد طقس بارد ليلاً مع نشاط للرياح، وعاد موج البحر لمنسوبه الطبيعي، مع توقعات بتوقف هطول الأمطار خلال الفترة المقبلة، وحلول طقس مشمس على المدينة الساحلية.