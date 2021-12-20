الأرصاد: خلايا رعدية ممطرة فى الإسكندرية وثلوج على مرتفعات كاترين

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ السحب المنخفضة الممطرة تتكون في سماء مصر، يتخللها بعض الخلايا الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - بلطيم - رشيد»، فضلا عن سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا، وتكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد، كما تتكاثر السحب المنخفضة الممطرة على مناطق من سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وسقوط الثلوج على مرتفعات كاترين.

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

ويقول الخبراء إنّه من المتوقع أن تشهد البلاد تحسن نسبي على معظم الأنحاء وتنحصر فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا وسيناء تكون متفاوتة الشدة، وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّه بداية من الغد نشهد تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، ومع هدوء نشاط للرياح تتراوح درجة الحرارة بين 17 و18 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

وشهدت مصر خلال الساعات الماضية ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمّق في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلومترات من سطح الأرض، يتزامن مع وجود منخفض جوي على البحر المتوسط، يجلب كتلا هوائية بين الجنوبية الغربية والشمالية الغربية.

وقالت «غانم» إنّ أكثر المناطق المتأثرة بحالة عدم الاستقرار هي المحافظات القريبة من المنخفض الجوي الموجود على البحر المتوسط مثل مرسى مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، لتنضم إليها خلال الساعات المقبلة دمياط وبورسعيد والعريش ورفح، ومع سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين ووسط سيناء نظرًا للطبيعة الجبلية لهذه المناطق.