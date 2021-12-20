ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بالمنيا بزعم توفير فرص عمل لهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة المنيا لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين عبر حسابات قام بإنشائها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتمثل أحدها فى الترويج عن قدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج بإحدى الدول بينما يتمثل الأسلوب الآخر فى عرض عقاقير باهظة الثمن الخاصة بمرضى السرطان أو فيروس كورونا المستجد بأسعار منخفضة، الأمر الذى يدفع الراغبين للتواصل معه عبر تطبيق "واتس آب" وتحويل مبالغ مالية له عبر إحدى خدمات الدفع الإلكترونى، وقد بلغت الوقائع المرتكبة عدد 4 وقائع.

وعقب ضبط المتهم عثر بحوزته على 2 هاتف محمول وبفحصهما فنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الوقائع المشار إليها ووقائع أخرى، كما عثر على مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للوقائع بقصد النصب على المواطنين والتحصل على مبالغ مالية منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.