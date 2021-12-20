طنطا تودع بطولة جامعة الأقصر الأولى للكرة الخماسية للجامعات

تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، انتهى اليوم الثانى من بطولة جامعة الأقصر الأولى لكرة القدم الخماسية للجامعات المصرية، بصعود فريق جامعة الأقصر لكرة القدم الخماسية، لدور الثمانية للبطولة بعد فوزه اليوم الاثنين، على فريق جامعة طنطا بهدف مقابل لا شئ في مباراة حاسمة، اقيمت على ملعب طلائع النصر، واحرز الهدف، الطالب مؤمن طارق حافظ، في الشوط الثاني، في أجواء حماسية.

وكان فريق جامعة الأقصر، قد خاض ثلاث مباريات اليوم وأمس، فاز في مباراة على فريق جامعة طنطا، وتعادل ايجابيا مع فريق جامعة الوادي الجديد بواقع ثلاثة أهداف، وخسر أمام فريق جامعة الإسكندرية بهدف مقابل لاشيء.

وقدم الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، التهنئة للاعبين، وأعضاء الفريق، على فوزهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والفوز في المباريات المقبلة، ومؤكدًا استمرار دعمهم حتى الفوز بكأس البطولة، موجها بضرورة استمرار تطوير خطة الفريق واستعدادهم بقوة لمواجهة المباريات القادمة.

يذكر أن بطولة جامعة الأقصر الأولى لكرة القدم الخماسية للجامعات المصرية، انطلقت السبت الماضي وتستمر حتى يوم 23 من الشهر الجاري، بمشاركة 16 جامعة، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والتعليم العالي، ومحافظة الأقصر، وجامعة الأقصر، وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، والأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، واتحاد الاتحادات النوعية برئاسة وزير الشباب والرياضة، والاتحاد الرياضى للشركات.