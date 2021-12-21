أعمال تطوير في باب زويلة والحاكم وميدان صلاح الدين «صور»

تشهد محافظة القاهرة أعمال تطوير مشروع القاهرة التاريخية فهى مسجلة تراث عالمى باليونيسكو وذلك لإستعادة المظهر الحضارى والتراثى لتلك المواقع التى طالتها يد الإهمال والعشوائية لفترات طويلة إلى ان جاءت الارادة السياسية وتم تكليف صندوق التنمية الحضريةالتابع لمجلس الوزراء بإعادة أحياء القاهرة التاريخية وتكليف استشاريين متخصصين بالتعاون مع الاشغال العسكرية، حيث بدأت أعمال انشاء مباني بالاراضي الفضاء والخربة بمنطقة باب زويلة حتى تستعيد القاهرة جمالها وحقبتها التاريخية،ويتم الاستعانة بالصور القديمة والأفلام لإحياء تلك المناطق.

تأهيل مبان الحاكم

وفى سياق متصل، يواصل مشروع القاهرةالتاريخية أعماله في منطقة مسجد الحاكم حيث تشهد المنطقة إعادة تأهيل للمبانى واالعقارات وازالة التشوهات ويتم تطويرالواجهات .

تطوير ميدان الرميلة

وفى نفس الوقت يواصل صندوق التنمية الحضارية بالتنسيق مع الجهات المختصة أعمال تطوير وإعادة إحياء حديقة ميدان الرميلة - ميدان صلاح الدين- المطلة علي مسجد الرفاعي والسلطان حسن ومسجد قنيباي الرماح وبجوار مسجد المحمودية، والحفاظ على المصاطب والأشجار وزراعة أشجار أخرى تتوافق مع الأنواع المتواجدة بالحديقة وإعادة إستخدامها بغرض زيادة الجذب السياحي للمنطقة التاريخية وإزالة أى أنشطة عشوائية داخل وحول المعالم الأثرية وتوفير خدمات سياحية مناسبة، والعمل على استعادة دور القاهرة وجعلها مدينة قابلة للحياة وتأكيد وظيفة القاهرة كونها مدينة للتراث والثقافة، واستعادة أفضل ما فى تاريخها لتعود مدينة تحافظ على تراثها الحضاري ومركز إشعاع حضارى وتاريخي وثقافى والإستفادة بما تمتلكه من مقومات تجعلها مقصداً سياحياً متميزاً.

اخلاء مناطق خربة لتطويرها

وأشارت تقرير محافظة القاهرة إلى إخلاء عدد من المناطق الخرِبة، بالتفاوض مع عدد من المواطنين وتعويضهم، فضلاً عن أعمال تعديل الواجهات لعدد من المبانى بما يتلاءم مع النسق العمرانى للمناطق الجارى إعادة إحيائها،وأيضا تطوير وكالة الشوربجى، ووكالة الأرناؤوطي، ومجمع الوكالات، والعمل على تطوير منطقة باب زويلة، وإحياء مقعد ووكالة رضوان بك،وأيضا منطقة درب اللبانة، و منطقة الحسين ودعم وتطوير الحرف اليدوية والتراثية،كما يتم حاليا العمل على اعداد منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر لإقامة 984 ورشة لاستيعاب الانشطة والورش الموجودة داخل القاهرة التاريخية ولاتتوافق مع أعمال التطوير.