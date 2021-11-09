أعمال تطوير القاهرة التاريخية مستمرة.. إزالة القمامة والخرابات «صور»

تشهد القاهرة التاريخية أعمال تطوير مستمرة، حيث جارٍ حاليا تطوير حالة المباني من واجهات المباني القائمة بمنطقة جامع الحاكم بغرض الحفاظ على الطابع العمراني للقاهرة التاريخية واستعادة الوجه الحضاري للمنطقة، مع القضاء على تراكمات القمامة وإزالة الخرابات الموجودة واستغلال الأرض الفضاء، وحصر الأنشطة والحرف الخطرة والملوثة للبيئة والتي ليست من أساس المنطقة مثل ورش سمكرة السيارات ومصانع الثلج، وذلك بالتنسيق بين محافظة القاهرة صندوق التطوير الحضرية.

ميدان الرميلة

ومن المواقع التي تشهد تطوير داخل القاهرة التاريخية، حسب تقرير صندوق التطوير الحضري، ميدان الرميلة، الذي أنشئت فيه حديقة منذ فترة وغير مستغلة أصبح بها العديد من المخالفات أمام معالم تاريخية شهيرة مثل مسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن ومسجد المحمودية، وتم تكليف مكتب استشاري متخصص لإعداد مخطط تطوير للحديقة يعيد لها المظهر الجمالى ولتصبح متنفسا لأهالي المنطقة ومقصد للسياحة من خلال الحفاظ على المصاطب وإنشاء مقاعد على منحدر للاستمتاع بالآثار المجاورة مع الإبقاء على الأشجار مع زيادة عددها وأنواعها وتخصيص أماكن مواقف للسيارات.

تطوير منطقة مسجد الحاكم

ويشمل تأهيل وتطوير منطقة مسجد الحاكم، على مساحة 52 ألف متر مربع، إقامة فنادق تراثية وإحياء وإعادة تطوير لوكالات قديمة مندثرة بالموقع، وإنشاء جراج متعدد الطوابق، وساحة رئيسية، وساحة أنشطة سور القاهرة، بالإضافة إلى مطاعم وأنشطة سياحية وتجارية، مع تنفيذ مخطط كامل لشبكة الطرق والشوارع، بالقاهرة التاريخية، واعتماد مخطط مروري للمنطقة، ومسارات للمشاة، ويتم إجراء حصر شامل للأماكن الخربة والمناطق الفضاء للاستفادة بها في أعمال التطوير، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.

كما يشمل مشروع تطوير القاهرة التاريخية إعادة إحياء المباني التراثية ذات القيمة وإعادة توظيفها لدمجها في النسيج العمراني التاريخي، وإعادة تأهيل المباني ذات الحالة الجيدة والمتوسطة لتحسين الطابع العمراني، بحسب الاحتياجات المطلوبة لاستكمال النسيج العمراني، فضلا عن الارتقاء بالفراغات المفتوحة والعامة، ومسارات الحركة والمشاة.