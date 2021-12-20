رانيا محمود ياسين تعلن موعد إزاحة الستار عن تمثال والدها في بورسعيد

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، عن تمثال والدها الذي جرى إقامته فى مدينة بورسعيد، خلال صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام، معلنة الموعد المحدد لإزاحة الستار عنه، والاحتفال بعرضه بشكل رسمي.

تمثال محمود ياسين بمحافظة بور سعيد

وكتبت رانيا محمود ياسين، عبر صفحتها الخاصة قائلة: «تمثال الفنان محمود ياسين يزاح عنه الستار بمحافظة بورسعيد، يوم 23 ديسمبر باذن الله تعالى، الله يرحمه ويسكنه الجنة يارب فى الفردوس الأعلي ياحبيبي».

يذكر أن الفنان محمود ياسين، من مواليد محافظة بورسعيد حيث ولد يوم 2 يونيو عام 1941، وتوفي يوم 14 أكتوبر 2020، وقدم مسيرة فنية كبيرة حافلة بالنجاحات والتاريخ الفني.

آخر أعمال محمود ياسين

وكانت آخر الأعمال التي قدمها الفنان محمود ياسين فيلم جدو حبيبي، الذي شارك فيه بجانب بشرى ولبنى عبد العزيز وأحمد فهمي وحسن مصطفي وسامى مغاورى وعبد الله مشرف وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

أما الفنانة رانيا محمود ياسين، فكانت هنأت نجلها مؤخرا، بسبب خوضه لتجربة التمثيل من خلال حكاية أوضة وصالة، وهي إحدى حكاياتت مسلسل نصيبي وقسمتك، الذي شارك فيه بجانب أحمد عبد العزيز، ورشوان توفيق، وإنعام سالوسة، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن حكاية أوضة وصالة، واحدة ضمن حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك، الذي انطلق الموسم الرابع منه مؤخرا، وجرى عرض حكايات النضارة البيضا، وغرام بانتظام، وحلوة اللقطة، التي انطلق عرضها مؤخرا من بطولة هاني عادل.