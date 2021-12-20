«التعليم»: مستعدون للامتحانات.. ولا نية لتأجيلها بسبب أوميكرون

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعداداتها النهائية لعقد الامتحانات الخاصة بصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمنتظر عقدها في 15 يناير المقبل، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس، ولن يتم إلغاؤها أو تأجيلها بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون، وأن جميع اللجان سيتم تعقيمها وتطهيرها دوريا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب.

وزير التعليم لـ"الطلاب": التزموا بارتداء الكمامات

ووجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات عاجلة لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، لحمايتهم أثناء أدائهم الامتحانات، من خلال الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية من غسل اليدين باستمرار، وعدم استخدام أدوات الغير، وتحقيق التباعد الجسدي بينهم داخل اللجان الامتحانية، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون.

وزير التعليم: الامتحانات في موعدها

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة سلفا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021-2022، ولن تؤجل بسبب ظهور متحور كورونا الجديد أوميكرون في مصر، مؤكدا أن أوميكرون لم ولن يؤثر على العملية الامتحانية، علاوة على أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها بصورة دورية، لتوفير الحماية والسلامة التامة لجموع الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، وضعت إجراءات عاجلة، لحماية الطلاب من أوميكرون خلال عقد امتحانات الترم الأول، وهى كالتالى:

10 إجراءات من التعليم لحماية الطلاب من أوميكرون

1- قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

2- إلزام جميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية.

3- توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان.

4- تجهيز غرفة عزل بكل لجنة تحسبا لظهور أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

5- تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الامتحانية بحد أقصي 15 طالبا بكل لجنة لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب.

6- تعقيم وتطهير المدارس التى يوجد بها لجان امتحانية بصورة دورية، من خلال تعقيم الفصول والمقاعد الخشبية ودورات المياه.

7- حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان الامتحانية.

8- منع دخول أي طالب درجة حرارته تصل إلى 38 اللجان الامتحانية.

9- حظر تواجد أولياء الأمور أمام اللجان الامتحانية لمنع التزاحم، وللحد من انتشار كورونا.

10- تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية للاطمئنان على حالة الطلاب.