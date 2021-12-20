عقوبة الغش الإليكتروني لطلاب «أولى وثانية» ثانوي.. راسب في جميع المواد

عقب إعلان وزارة التربية والتعليم، رسميًا، امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، إلكترونية بالكامل، من خلال أجهزة التابلت، يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب، حول مصير الطالب الذي يستغل التابلت في البحث على شبكة الإنترنت، أثناء الامتحان، بغرض الغش.

تصفح المواقع أثناء الامتحان عقوبته الرسوب

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أن الطالب الذي يخالف التعليمات والقرارات الوزارية والقوانين الخاصة بمكافحة الغش الإلكتروني، ويتصفح المواقع البحثية من خلال التابلت أثناء آداء الامتحان، سيتم الوصول إليه ومعرفته في الحال، وهناك تقنيات استحدثتها الوزارة في هذا الشأن لكن لن تُعلن عن تفاصيلها حتى لا يأخذ الطلاب حذرهم.

ولفت المصدر إلى أن الوصول إلى المواقع البحثية أثناء الامتحان، بأي طريقة كانت، عقوبته رسوب الطالب في جميع الامتحانات، وليس المادة التي يمتحن فيها فقط، وهو الأمر الذي تغاضت وزارة التعليم عن تطبيقه خلال الفترة الماضية، باعتبار أن تجربة التابلت كانت حديثة التطبيق، وحافظت على مستقبل الطلاب، لكن بدءًا من هذا العام، لن يكون هناك أي تهاون مع الغش من خلال التابلت.

تحديد عقوبات الغش واستخدام الانترنت خلال أيام

وأشار المصدر إلى أنه سيتم خلال الأيام التي تسبق امتحانات نصف العام، الإعلان عن العقوبات الكاملة، الخاصة بمكافحة الغش الإلكتروني عن طريق أجهزة التابلت، ومتى يرسب الطالب في كل المواد، وذلك حتى يعرف كل طالب قبل وقت كافي من الامتحانات، أنه إذا ارتكب هذا الفعل، فإن مستقبله سيكون مهددا بالخطر، حتى لا يقول بعد ذلك إن وزارة التعليم لم تبلغه بذلك، لكن سيتم إعلان العقوبات وتفاصيلها، دون أن تكشف الطريقة التي ستعرف بها متى وكيف دخل الطالب على المواقع البحثية من داخل اللجنة.