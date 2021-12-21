تفاصيل وفاة فتاة عيادة الأسنان: ماتت في لقاء عاطفي وحبيبها تخلص من جثتها

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل العثور على جثة لفتاة عشرينية تدعى «هـ. و»، 21 عاما، على طريق شبرا- بنها الحر، حيث تبين أن المجني عليها لا توجد بها إصابات ظاهرية في جثتها، وأنها متوفاة منذ يومين، وكانت تعمل بعيادة أسنان في منطقة بنها بالقليوبية.

لقاء عاطفي

وكشفت التحريات أن المجني عليها كانت مرتبطة بعلاقة عاطفية بشاب يدعى «س. ح»، 22 عاما، طالب، وأنه اتفق معها على لقاء في شقة بمحافظة الجيزة، حيث قابلها في منطقة شبرا الخيمة عقب انتهاء عملها بعيادة الأسنان التي تعمل بها واصطحبها للشقة.

فكرة التخلص من الجثة

وأضافت التحريات أن الفتاة أصيبت بحالة إعياء شديدة، خلال تواجدها بالشقة، ثم لفظت أنفاسها الأخيرة، حيث فوجئ الشاب بإصابتها بحالة إعياء وسقطت على إثرها مغشياً عليها، وبدت عليها علامات الوفاة، فقرر التخلص من الجثة.

مراحل نقل الجثة

ووفقا للتحريات فقد استعان الشاب خشية افتضاح أمره، بصديقه سائق مركبة «توك توك»، ومقيم بدائرة مركز كفر شكر، ووضع جثة المجني عليها داخل حقيبة سفر كبيرة الحجم تحصل عليها من الشقة محل الواقعة، وعقب حضور الأخير إليه رفقة صديقهما بائع ومقيم بدائرة مركز كفر شكر مستقلين سيارة «فان» قيادة سائق ومقيم بدائرة مركز كفر شكر دون علم الأخيرين بالواقعة.

تشريح وحبس

وعقب ذلك استقل المتهم السيارة رفقتهم وبحوزته الحقيبة التي بداخلها جثة المجني عليها وصولاً لمكان العثور، حيث ألقى الجثة وانصرف بالحقيبة ومتعلقات المتوفاة «أرشد عنها».

وتمت إحالة المتهمين للنيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بتشريح جثة المجنى عليها وحبس المتهم وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات.