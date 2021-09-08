محافظ الغربية يوجه بصيانة وترميم طريق «شبرا بابل - المحلة»

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بضرورة التنسيق مع رئاسة مجلس مركز ومدينة المحلة للانتهاء من أعمال صيانة وترميم الطريق الفرعي «شبرا بابل - المحلة»، للوقاية من أخطار حوادث الطرق وتأمين أرواح المواطنين.

وفي ذات السياق، باشر اللواء محمد عبد الوهاب السعدني رئيس مجلس المدينة العمالية، تكليف مساعديه بشن حملات تجميل ونظافة، بنطاق الوحدة المحلية بدمرو، وتم خلالها رفع العديد من تراكمات القمامة بطريق منشأة طنبارة.

بينما دشنت الوحدة المحلية بقرية البنوان حملة نظافة اليوم الثلاثاء على الطريق الدائري لمركز ومدينة المحلة الكبرى، وزراعة 20 شجرة بالجزيره الوسطى.

تدشين حملات نظافة مكبرة بالطريق الدائري

كما نفذت الوحدة المحلية بقرية محلة أبو علي بالقنطرة حملة تجميل مدخل طريق محلة زياد، بداية من سور القاعدة الحربية القديمه بعد عمل السور الخارجي مع دهانه باللون الأبيض.

وباشر مسئولو الوحدة المحلية لقرية ميت الليث هاشم و المرور على متعهدي جمع القمامة، وأيضا شن حملة نظافة عامة ورفع قمامة على طريق «المحلة - دمرو» على الطريق الدائري.

وفد بيطري يتفقد مصانع إنتاج الألبان

في سياق آخر، أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليوم، استقبال الدكتور حاتم كمال أنور مدير هيئة الطب البيطري لوفد تقييم أعمال مشروع «ساسمي»، تحت إشراف الدكتور عبد الرشيد فتحي غانم، منسق مكون الألبان على مستوى الدولة، يرافقه جين روكس المقيم الدولي لمتابعه أعمال المشروع الجارية على مستوي مصانع إنتاج الألبان بقري ومراكز المحافظة.

وجاء ذلك في اطار التعاون الدولي مع الاتحاد الاوروبي ضمن مشروع "ساسمي "و توجيهات رئيس الجمهوريه ومبادرته لتوفير حياة كريمه للمواطنين وتوفير كوب لبن صحي وآمن.

كما تفقد أعضاء الوفد عدد من المزارع الخاصه بالمشروع و عدد ثلاثة من مراكز تجميع الالبان.

كما أبدي "جين روكس " المقيم الدولي تقديرها لما يتم من انجاز خاصه ومشاهدتهم نتاج استخدام التلقيح الاصطناعي و قصيبات السائل المنوي المتميزه مونبليارد و متابعه اعمال التلقيح و متابعه الحمل والحاله الصحيه للاناث العشار واستخدام احدث اجهزه السونار في تشخيص الحمل والامراض التناسليه في الحيوانات وما كان له كل الاثر الايجابي في الارتقاء بمستوى مراكز تجميع الالبان من الناحيه التطويريه .