«تعليم الجيزة» تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مقترح مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول «نصف العام» للعام الدراسي 2022/2021، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتباعد بين الطلاب وارتداء الكمامة.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأكَّد الجيار، في بيان صدر عنه، أنَّ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية الصف الثاني والثالث «الفصل الواحد»، والرابع والخامس «صم وضعاف سمع»، ستُعقد خلال الفترة من 9 إلى 10 ينابر 2022.

- الصف الرابع الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين» والسادس (صم وضغاف سمع) خلال الفترة من 15 إلى 20 يناير 2022.

- الصف الخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين)، والسابع (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022.

- الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين)، والثامن (صم وضعاف سمع)، خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022.

- صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية (الصف الأول الإعدادي) «العام والمهني والصم والمكفوفين»، يبدأ في الفترة من 12 إلى 25 يناير 2022 (الصف الثاني الإعدادي) «العام والمهني والصم والمكفوفين» يبدأ، خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2021.

- امتحان إتمام الشهادة الإعدادية (العام والمهني والمكفوفين والصم)، خلال الفترة من 29 يناير إلى 3 فبراير 2022.

امتحانات التعليم الثانوي

- الصف الأول الثانوي العام (للصم وضعاف السمع)، خلال الفترة من 17 إلى 25 يناير 2022.

- الصف الثاني الثانوي العام (للصم وضعاف السمع)، خلال الفترة من 26 يناير إلى 3 فبراير 2022.

- الصف الأول الثانوي «المكفوفين» خلال الفترة من 15 يناير إلى 24 يناير 2022.

- الصف الثاني الثانوي «المكفوفين» خلال الفترة من 25 يناير إلى 3 فبراير 2022.

- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من 22 يناير إلى 2 فبراير 2022.

- الصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير 2022.

- صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه، خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير 2022.