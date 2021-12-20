المحلة يتعادل مع البنك الأهلي 1/1.. واحتفال غريب للاعب الغزل «فيديو»

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي، التي أقيمت مساء اليوم، ضمن الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، على استاد غزل المحلة، ملعب زعيم الفلاحين.

احتفال غريب للاعب المحلة بعد إحرازه الهدف

وتقدم يحيى حامد، لاعب غزل المحلة، بالهدف الأول في الدقيقة 27 من زمن المباراة، وذلك بضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء ذهبت في الزاوية اليسرى لمحمود الزنفلي، حارس مرمى البنك الأهلي.

واحتفل يحيي حامد بشكل خاص عقب تسجيله الهدف، وذلك بإظهار اسم لوجي على يده، في لقطة غريبة من لاعب غزل المحلة.

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