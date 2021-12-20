شقيق سمية الألفي يكشف تطورات حالتها الصحية: «منتظرين تحليل الورم»

خرجت الفنانة سمية الألفي من المستشفى، اليوم، بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة خلال الأيام القليلة الماضية، واستئصالها ورما خبيثا من منطقة الصدر، حسبما كشف شقيقها ألفي الألفي.

خروج الفنانة سمية الألفي من المستشفى

وقال شقيق سمية الألفي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «الحمد لله حالتها الصحية النهارده أحسن كتير، وخرجت من المستشفي بناء على تعليمات الأطباء وهتستكمل علاجها في البيت».

وأكد شقيق الفنانة سمية الألفي، أن نتيجة تحليل عينة الورم لم تظهر حتى الآن، وهم في انتظار ظهورها خلال الأيام المقبلة.

وتابع: «عايز أشكر كل الناس اللي حاولت تطمن على أختي، واللي كانوا حريصين على الدعاء لها».

تفاصيل مرض سمية الألفي

يذكر أن الفنانة سمية الألفي عانت من بعض الآلام خلال الفترة الماضية، حسبما كشف شقيقها في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، وتبين إصابتها بورم خبيث على منطقة الصدر.

وأشار إلى خضوعها لعملية جراحية استغرقت أربع ساعات متتالية، ومرت بسلام.

يذكر أن الفنانة سمية الألفي كان آخر ظهور لها في العرض الخاص بفيلم ريتسا، الذي حرصت على حضوره للوقوف بجانب ابنها أحمد الفيشاوي بطل الفيلم.

ويشارك في ريستا بجانب الفيشاوي، محمود حميدة وعائشة بن أحمد وأمير المصري وكارولين عزمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.