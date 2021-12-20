عاجل.. انتظام الدراسة في القاهرة غدا ولا نية للتعطيل

أكد اللواء أبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، استئناف الدراسة غدا في مدارس القاهرة بشكل طبيعي، مضيفا لـ«الوطن»، أن اليوم كان إجازة بالمدارس بسبب التقلبات الجوية وسقوط الأمطار وقرار اللواء خالدعبد العال محافظ القاهرة، اقتصار تعطيل الدراسة على اليوم فقط.

التعامل مع سقوط الأمطار

من جانبها، تواصل شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى التعامل مع أي تجمعات مياه للامطار، حيث دفع حي شرق مدينة نصر بعربات شفط المياه بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، وتم سحب مياه الأمطار بطريق النصر أمام النادي الأهلي والمجمع الأمني.

كما دفع حي الزيتون بعربات شفط مياه الامطار بالتنسيق مع الصرف الصحي في شوارع جسر السويس، وأحمد سمير الصاوى وعبدالقادر الچيلانى، كما قام حي الزاوية الحمراء بإزاحة مياه الأمطار بشوارع مصطفى كامل، والشركات، ومنشية الجمل.

نشر فرق الطوارئ بالقاهرة

كما تواصل أجهزة محافظةالقاهرة نشر المعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة؛ لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحي، وهيئة النظافة والحماية المدنية، والإدارة العامة لمرور القاهرة، والتركيز على المياديين والكباري والأنفاق والمحاور والشوارع الرئيسية.