محافظة القاهرة: تأثيث 2500 وحدة سكنية لاستقبال سكان العشوائيات

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن مشروع الخيالة بمصر القديمة عبارة عن 2500 وحدة سكنية وتم الانتهاء منه، موضحة أنه جار تأثيثه حاليا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي حيث يستعد لاستقبال سكان العشوائيات خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل.

الخيالة تستعد لاستقبال سكان العشوائيات

وأضافت «عبد المنعم» في تصريحات خاصة «الوطن»، أن المشروع السكني لمنطقة الخيالة بمحافظة القاهرة يعمل على تطويرها صندوق تطوير العشوائيات والهيئة الهندسية ويتكون المشروع من 42 عمارة بواقع 2500 وحدة سكنية عبارة عن دور أرضي و9 أدوار متكررة.

وأكدت أن المشروع يشمل الخدمات من مسجد وكنيسة ومركز شباب ومدارس ووحدة صحية ومنافذ بيع وحدائق والتكلفة الإجمالية تصل إلى 853 مليون جنيه، وتبلغ مساحات الوحدات 60 مترًا.

وأردفت، ويعد هذا المشروع إحدى البدائل التي تستوعب سكان منطقة السكر والليمون المجاورة لسور مجرى العيون ضمن خطة تطوير مصر القديمة واستعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين محافظة القاهرة.

ومن الخدمات التي يتضمنها مشروع الخيالة، إنشاء مدرسة ونقطة شرطة، ومركز إسعاف، ومركز طبي، ومكتب بريد، وحديقة عامة، وتنفيذ طرق بمسطح 60 ألف متر، وشبكات مياه وصرف بطول 3500 متر، ولاند سكيب.

سكان أبو قرن

وأشارت نائب محافظ القاهرة إلى أنه في إطار القضاء على العشوائيات تم الانتهاء من نقل أغلب سكان عزبة أبو قرن بمصر القديمة حيث كان يقطنها نحو 4758 أسرة، إلى مشروع «معا» بالسلام.

وأوضحت أنه يتبقى نحو 130 أسرة جار نقلهم الأسبوع الجاري والانتهاء تماما من إخلاء وإزالة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، مؤكدة أن الدولة تسعى إلى القضاء على العشوائيات وتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل.