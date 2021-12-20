القاهرة تنشر معداتها لشفط مياه الأمطار من 50 موقعا (صور)

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، التعامل مع تراكمات مياه الأمطار وإزالتها من خلال معدات الشفط والبدالات والمعدات التابعة لشركة الصرف الصحي بالعاصمة، مع قيام الأحياء وهيئة النظافة بالعمل على تطهير بالوعات تصريف المياه، كما تنتشر معدات الشفط بشوارع وميادين القاهرة للتعامل مع تغيرات الطقس واستيعاب الأمطار.

وأوضحت أجهزة محافظة القاهرة، أن التعامل المستمر مع تجمعات مياه الأمطار على مستوى الأحياء بمحافظة القاهرة، كالتالي:

المنطقة الشرقية:

• مطلع ومنزل كوبري الفردوس.

• صلاح سالم.

• مطلع ومنزل كوبري الطيران في اتجاه المطار.

• مطلع ومنزل كوبري عبد الرازق السنهوري.

• طريق النصر أمام المنصة.

• طريق النصر مع أول عباس العقاد.

• مطلع ومنزل كوبري الفنجري.

• كوبري السلاب.

• شارع مصطفى النحاس مع مكرم عبيد.

• شارع عين شمس أمام التوحيد والنور.

• شارع عين شمس مع شارع علي باشا اللالا.

• ميدان روكسي

• أسفل كوبري عبد الحميد بدوي.

• نفق السلام.

• مطلع ومنزل كوبري الحرفيين.

• محور جوزيف تيتو.

• محور مليون شجرة.

• محور الشهيد.

المنطقة الشمالية:

• ش شبرا مع شيكولاني.

• نفق أحمد بدوي.

• مطلع كوبري أكتوبر من أحمد بدوي.

• نفق أبو حشيش.

• مطلع كوبري القبة.

• محور روض الفرج.

• نفق عبود.

• منزل كوبري أبو وافية.

المنطقة الغربية:

• منزل نفق الأزهر من صلاح سالم.

• مطلع كوبري أكتوبر من رمسيس وميدان عبد المنعم رياض.

• منزل ومطلع نفق القللي.

• ميدان محمد فريد.

• شارع بورسعيد أمام مديرية الأمن.

• ميدان باب الشعرية.

• شارع الأزهر.

المنطقة الجنوبية:

• منزل ومطلع كوبري العاشر.

• منزل ومطلع كوبري الأباجية.

• منزل ومطلع كوبري السيدة عائشة.

• مطلع صلاح سالم إلى المقطم.

• مطلع ومنزل كوبري التونسي.

• كورنيش النيل اسفل الدائري.

• كوبري السلام الدولي.

• كوبري عباس.

• ميدان فم الخليج.

• مجمع الأديان.

• نادي الأبطال.

• ميدان السرايا.

• أمام المحكمة الدستورية.

• منزل كوبري كوتسيكا.

• أمام جامعة حلوان.

• أمام محطة مترو حلوان.

• زهراء المعادي أمام سوبر ماركت خير زمان.

• الاوتوستراد أمام بنزينة الوطنية في الاتجاهين.

• مجرى العيون.

وأشارت المحافظة إلى أنه جار التعامل مع تجمعات مياه الأمطار ورفعها أولا بأول، بالتنسيق مع الصرف الصحي ومياه الشرب.