«الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية: بارد ليلا

شهدت مصر اليوم اضطرابًا في الأحوال الجوية، حيث تساقطت الثلوج على مدينة الإسكندرية، وتساقطت أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة، لذلك زادت عمليات البحث عن حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية والتي كشفت عنها هيئة الأرصاد الجوية في بيان صدر عنها قبل قليل، حيث يتوقع أن يستمر انخفاض درجات الحرارة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، عن الأحوال الجوية حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد.

حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد، فإن حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية خلال ساعات الليل، تكون شديدة البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، وتصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء، فيما يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال خبراء الأرصاد إنّ هناك نشاطا للرياح غدًا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة حدوث 30%» على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في القاهرة والإسكندرية

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد، جاءت درجة الحرارة العظمي في محافظة القاهرة 16 بينما الصغري نحو 8، بينما تصل درجة الحرارة العظمي في الإسكندرية نحو 17 بينما الصغري حوالي 10 درجات مئوية.